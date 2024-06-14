Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки контейнеров выросли на 9,1% в январе-мае 2024 года

2024-06-14 10:36
В январе-мае 2024 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 3 млн 242,8 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 1,3 млн ДФЭ (+11,6%). Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 7,5%, до 2 млн 349,4 тыс. ДФЭ (перевезено 33,9 млн тонн грузов, +9,2%), в том числе:

  • химикаты и сода – 344,5 тыс. ДФЭ (-0,8% к уровню января-мая 2023 года);
  • лесные грузы – 241,6 тыс. (-0,2%);
  • химические и минеральные удобрения – 200,3 тыс. (рост в 1,8 раза);
  • автомобили и комплектующие – 194,2 тыс. (+15,5%);
  • метизы – 179,7 тыс. (+4,8%);
  • промышленные товары – 167,5 тыс. (+0,3%);
  • машины, станки, двигатели – 159,8 тыс. (-13,1%);
  • бумага – 152,8 тыс. (-3,9%);
  • строительные грузы – 109,5 тыс. (рост в 1,4 раза);
  • черные металлы – 88,7 тыс. (-19,3%);
  • остальные и сборные грузы – 84,4 тыс. (+19,6%);
  • зерно – 54,7 тыс. (+21,5%);
  • цветные металлы – 51,4 тыс. (-2,4%);
  • нефть и нефтепродукты – 43,9 тыс. (+7,8%);
  • продукты перемола – 18,3 тыс. (рост в 3,6 раза);
  • рыба – 15,9 тыс. (+10,4%);
  • цветная руда и серное сырье – 12,8 тыс. (+8,7%);
  • мясо и масло животное – 11,4 тыс. (+11,1%);
  • картофель, овощи, фрукты – 6,5 тыс. (-18%);
  • остальные продовольственные товары – 128,2 тыс. (+6,3%).

В мае во всех видах сообщения было перевезено 674,6 тыс. ДФЭ, что на 7,7% больше, чем в мае 2023 года.

