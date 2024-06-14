Перевозки контейнеров выросли на 9,1% в январе-мае 2024 года

10:36

В январе-мае 2024 года по сети ОАО «РЖД» во всех видах сообщения было перевезено 3 млн 242,8 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ (TEU), что на 9,1% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В том числе во внутреннем сообщении отправлено 1,3 млн ДФЭ (+11,6%). Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, выросло на 7,5%, до 2 млн 349,4 тыс. ДФЭ (перевезено 33,9 млн тонн грузов, +9,2%), в том числе:

химикаты и сода – 344,5 тыс. ДФЭ (-0,8% к уровню января-мая 2023 года);

лесные грузы – 241,6 тыс. (-0,2%);

химические и минеральные удобрения – 200,3 тыс. (рост в 1,8 раза);

автомобили и комплектующие – 194,2 тыс. (+15,5%);

метизы – 179,7 тыс. (+4,8%);

промышленные товары – 167,5 тыс. (+0,3%);

машины, станки, двигатели – 159,8 тыс. (-13,1%);

бумага – 152,8 тыс. (-3,9%);

строительные грузы – 109,5 тыс. (рост в 1,4 раза);

черные металлы – 88,7 тыс. (-19,3%);

остальные и сборные грузы – 84,4 тыс. (+19,6%);

зерно – 54,7 тыс. (+21,5%);

цветные металлы – 51,4 тыс. (-2,4%);

нефть и нефтепродукты – 43,9 тыс. (+7,8%);

продукты перемола – 18,3 тыс. (рост в 3,6 раза);

рыба – 15,9 тыс. (+10,4%);

цветная руда и серное сырье – 12,8 тыс. (+8,7%);

мясо и масло животное – 11,4 тыс. (+11,1%);

картофель, овощи, фрукты – 6,5 тыс. (-18%);

остальные продовольственные товары – 128,2 тыс. (+6,3%).

В мае во всех видах сообщения было перевезено 674,6 тыс. ДФЭ, что на 7,7% больше, чем в мае 2023 года.