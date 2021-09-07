Дневной поезд «Ласточка» начал ходить между Назранью и Минеральными Водами

14:09

7 сентября состоялся торжественный запуск «Ласточки» из Назрани в Минеральные Воды. В первый рейс отправились 225 пассажиров. Новый маршрут связал Ингушетию, Кабардино-Балкарию и Ставропольский край.

В торжественной церемонии запуска дневного поезда приняли участие начальник СКЖД Сергей Задорин и глава Республики Ингушетия Махмуд-Али Калиматов.

Как отметил в приветственном слове Махмуд-Али Калиматов, открытие сообщения с Минеральными Водами – это большой подарок всем жителям республики. Новый поезд удобен для студентов и для пассажиров, отправляющихся на курорты. Также расширяются возможности для развития туризма. Тысячи жителей республики смогут теперь осуществить поездку на одном из современнейших поездов.

Глава Ингушетии также поблагодарил руководство ОАО «ЖД» за поддержку данного проекта и его воплощение в жизнь совместными усилиями. Он выразил надежду на дальнейшее взаимовыгодное сотрудничество, отметив, что у региона еще много перспектив для развития инфраструктуры, много планов и идей расширения сообщения с регионами, над которыми нужно работать.

Сергей Задорин, в свою очередь, подчеркнул, что решение о запуске нового поезда руководство компании принимало, исходя из необходимости улучшения транспортной доступности Ингушетии с соседними регионами. График движения «Ласточки» сформировали так, чтобы поездка для пассажиров по полному маршруту проходила быстрее, чем обычно, и предполагала возможность пересадки на поезда других направлений.

Расстояние между Назранью и Минеральными Водами «Ласточка» проходит за 2,5 часа, тогда как обычный поезд – за 4 часа. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Котляревская, Прохладная, Аполлонская и Георгиевск.

С 8 сентября «Ласточки» будут отправляться из Назрани в 04:30 и прибывать на конечную станцию в 07:06. В обратный путь из Минеральных Вод состав станет выходить в 21:00 и прибывать в Назрань в 23:38. При этом график поезда может быть скорректирован в ближайшее время с учётом пожеланий пассажиров.

На новом направлении курсируют пятивагонные «Ласточки» в комплектации «Стандарт». Эти составы оборудованы розетками для подзарядки мобильных устройств и специальными площадками для крупногабаритного багажа, системами климат-контроля и обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комнатами, светодиодным освещением. Поезда адаптированы для пассажиров с ограниченными физическими возможностями – в них есть специализированные места, которые оборудованы креплением для инвалидных колясок.

Оформить проездные документы можно в железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО «ЖД», а также с помощью мобильного приложения «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций СКЖД.