Волонтерская акция ОАО «РЖД» по уборке мусора стартует на севере Байкала

10:33

15 июня в городе Северобайкальске (Республика Бурятия) стартует экологическая акция «Чистые берега Байкала», организованная ОАО «РЖД». Вместе с волонтерами-железнодорожниками, приехавшими со всех уголков России, участие в ней примут и ветераны БАМа.

В течение 4 дней добровольцам предстоит навести порядок на побережье Байкала и в прибрежном парке «Северное сияние». Также в рамках акции запланировано благоустройство участка Большой Байкальской тропы и высадка саженцев на аллее 50 лет БАМа.

«Расположение железнодорожных объектов на Байкальской природной территории накладывает на Восточно-Сибирскую магистраль особую ответственность, – отметил заместитель начальника ВСЖД (по территориальному управлению) в Северобайкальском регионе Иван Стасевич. – Железнодорожники всегда принимают самое активное участие в мероприятиях по сохранению экосистемы озера Байкал».

Отметим, что в этом году экологическая акция на полигоне дороги пройдет в четвертый раз, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.