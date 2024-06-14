До конца июня ряд пригородных поездов Красноярской железной дороги будет курсировать по измененному расписанию в связи с ремонтными работами

До конца июня ряд пригородных поездов Красноярской железной дороги будет курсировать по измененному расписанию в связи с ремонтными работами

10:29

До конца июня, по вторникам и пятницам, ряд пригородных поездов КрасЖД будет курсировать по измененному расписанию.

Так, 14, 18, 21, 25 и 28 июня:

до станции Минино сократится маршрут следования пригородных поездов Дивногорск – Зеледеево, Зеледеево – Красноярск, Зеледеево – Красноярск-Северный, Базаиха – Зеледеево, Зеледеево – Камарчага;

раньше на 7-15 минут будут выходить в рейс некоторые электрички, курсирующие между Красноярском и Качей, Зыково, Чернореченской, Зеледеево, Камарчагой.

Изменения связаны с работами по модернизации инфраструктуры, необходимыми для обеспечения безопасности и надежности перевозок. В указанные дни они будут проходить на трех перегонах КрасЖД: Кача – Снежница, Заозерная – Камала и Решоты – Ключи.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно знакомиться с изменениями в расписании при планировании поездок. Сделать это можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.