Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

До конца июня ряд пригородных поездов Красноярской железной дороги будет курсировать по измененному расписанию в связи с ремонтными работами

2024-06-14 10:29
До конца июня ряд пригородных поездов Красноярской железной дороги будет курсировать по измененному расписанию в связи с ремонтными работами
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

До конца июня, по вторникам и пятницам, ряд пригородных поездов КрасЖД будет курсировать по измененному расписанию.

Так, 14, 18, 21, 25 и 28 июня:

  • до станции Минино сократится маршрут следования пригородных поездов Дивногорск – Зеледеево, Зеледеево – Красноярск, Зеледеево – Красноярск-Северный, Базаиха – Зеледеево, Зеледеево – Камарчага;
  • раньше на 7-15 минут будут выходить в рейс некоторые электрички, курсирующие между Красноярском и Качей, Зыково, Чернореченской, Зеледеево, Камарчагой.

Изменения связаны с работами по модернизации инфраструктуры, необходимыми для обеспечения безопасности и надежности перевозок. В указанные дни они будут проходить на трех перегонах КрасЖД: Кача – Снежница, Заозерная – Камала и Решоты – Ключи.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» просят пассажиров с пониманием отнестись к работам и заблаговременно знакомиться с изменениями в расписании при планировании поездок. Сделать это можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru