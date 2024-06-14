Вокзальный комплекс Комсомольска-на-Амуре благоустроят к юбилею БАМа

10:02

В рамках подготовки к 50-летию БАМа на Дальневосточной железной дороге проводится масштабное благоустройство территории, прилегающей к одному из крупнейших вокзалов магистрали – Комсомольску-на-Амуре (Хабаровский край).

На вокзальном комплексе проводится обустройство ландшафта, прокладка пешеходной аллеи и дорожек, монтаж наружного освещения. До 1 июля планируется украсить сквер топиарными фигурами «Медведь», «Сердце города», «Яблоко». Для маломобильных граждан будут оборудованы специальные удобные заезды и выезды с территории.

В дальнейшем начнется возведение транспортно-пересадочного узла (ТПУ). Он позволит пассажирам с комфортом пересаживаться с поездов на пригородные и междугородние автобусы.

Отметим, что пассажирская инфраструктура в Комсомольске-на-Амуре активно обновляется. Так, с начала года были установлены дополнительные информационные табло внутри здания и на перроне, смонтировано 5 новых модулей автоматических камер хранения. Во всех залах комплекса для удобства пассажиров места для сидения заменены на более комфортные, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.