Место прибытия и отправления скорых пригородных поездов «Ласточка» на станции Самара изменится 16 и 17 июня

09:37

16 июня скорые пригородные поезда «Ласточка» на маршруте Самара – Тольятти и Самара – Сызрань, а также 17 июня «Ласточки» на маршруте Самара – Тольятти будут прибывать и отправляться с 5 платформы 8 пути. Проход к составам будет осуществляться через зал ожидания железнодорожного вокзала Самара (аппарель, 3 этаж).

Во все остальные дни «Ласточка» будет по-прежнему прибывать и отправляться с 1 платформы.

Просим пассажиров заблаговременно планировать поездку и приезжать заранее на железнодорожный вокзал.

Информация о последних изменениях в расписании движения, отмене и назначении поездов размещена на информационных стендах, станциях и вокзалах в зоне ответственности АО «Самарская ППК», на официальном сайте компании и в мобильном приложении «РЖД пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.