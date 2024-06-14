Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В Башкирии начнет курсировать дополнительный состав «Ласточки»

2024-06-14 09:24
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках инвестиционной программы ОАО «РЖД» по обновлению подвижного состава в Республику Башкортостан (Куйбышевская железная дорога) поступил еще один подвижной состав серии ЭС2Г «Ласточка» в 6-вагонном исполнении. Новый пригородный поезд выйдет на самые востребованные маршруты и направления, в том числе будет обслуживать пассажиров в черте Уфимской городской агломерации.

Решение по увеличению современного подвижного состава принято совместно Куйбышевской железной дорогой и Министерством транспорта и дорожного хозяйства Республики Башкортостан в связи с высоким спросом на пригородные пассажирские перевозки и необходимостью улучшить транспортную доступность жителей.

Отметим, что с момента запуска первой «Ласточки», 1 апреля 2022 года, современными электропоездами в республике было перевезено более 1,7 млн пассажиров. Во всех поездах на этих маршрутах созданы комфортные условия для путешествия пассажиров, в салонах вагонов установлены сидения новой конструкции, есть USB-розетки. Вся необходимая для пассажиров информация транслируется на табло. Вагоны оснащены современной климатической системой, дополнительными средствами безопасности. В вагонах предусмотрены места для людей с ограниченными физическими возможностями, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

