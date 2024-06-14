С начала года железнодорожники Восточно-Сибирской магистрали ликвидировали 11 несанкционированных свалок в границах полосы отвода

09:15

Силами сотрудников Восточно-Сибирской магистрали с начала 2024 года ликвидировано 11 несанкционированных свалок в Иркутской области и Республике Бурятии. В общей сложности, с мест, расположенных в полосе отвода железной дороги, вывезено более 200 куб. м мусора. Продолжается работа с представителями муниципалитетов и органов местного самоуправления по ликвидации еще 7 свалок.

Несанкционированные свалки образовались в результате складирования отходов сторонними лицами. Восточно-Сибирская железная дорога напоминает, что оставление мусора в границах полосы отвода недопустимо и влечет административную ответственность, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.