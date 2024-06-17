Экспортные перевозки удобрений за 5 месяцев 2024 года выросли на 17,9%

17:46

По оперативным данным, за 5 месяцев 2024 года по сети РЖД на экспорт отправлено 13,7 млн тонн удобрений, что на 17,9% превышает показатель прошлого года.

В направлении портов Северо-Запада перевезли 9,8 млн тонн (+28,6%), в адрес портов Юга отправили 1,6 млн тонн (+8,3%), в направлении портов Дальнего Востока – 64 тыс. тонн (рост в 3,4 раза).

Всего с начала года на сети железных дорог погружено 28,4 млн тонн удобрений, что на 10,7% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Наибольшие объемы погружены в Пермском крае (7,7 млн тонн, +45,3%), Мурманской (6,2 млн тонн, +4,2%) и Новгородской (2,2 млн тонн, +10,5%) областях.