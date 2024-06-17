Новый деревообрабатывающий завод в Вохтоге Вологодской области начал отправку продукции по Северной железной дороге

17:18

Со станции Вохтога Северной железной дороги началась отправка грузов местного завода по выпуску большеформатной фанеры. Предприятие начало работу менее года назад и обеспечивает полное комплексное использование древесины.

Для перевозок сырья и готовой продукции построен подъездной путь к предприятию от инфраструктуры РЖД, что позволило переключить грузопоток с автотранспорта. Первые 66 тонн березовой фанеры отправлены по железной дороге в Казахстан в крытом вагоне.

Возможности железнодорожного транспорта позволят предприятию увеличить объемы внутрироссийских и экспортных перевозок. До конца года из Вохтоги по железной дороге планируется отправить около 100 вагонов с фанерой, а в перспективе – перевозить готовую продукцию в контейнерах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.