Новый деревообрабатывающий завод в Вохтоге Вологодской области начал отправку продукции по Северной железной дороге

2024-06-17 17:18
Со станции Вохтога Северной железной дороги началась отправка грузов местного завода по выпуску большеформатной фанеры. Предприятие начало работу менее года назад и обеспечивает полное комплексное использование древесины.

Для перевозок сырья и готовой продукции построен подъездной путь к предприятию от инфраструктуры РЖД, что позволило переключить грузопоток с автотранспорта. Первые 66 тонн березовой фанеры отправлены по железной дороге в Казахстан в крытом вагоне.

Возможности железнодорожного транспорта позволят предприятию увеличить объемы внутрироссийских и экспортных перевозок. До конца года из Вохтоги по железной дороге планируется отправить около 100 вагонов с фанерой, а в перспективе – перевозить готовую продукцию в контейнерах, сообщила служба корпоративных коммуникаций СЖД.

