Продажи билетов через интернет-сервисы на Юго-Восточной железной дороге за 5 месяцев текущего года выросли на 12,7%

16:07

В январе-мае 2024 года на ЮВЖД через интернет-сервисы пассажиры приобрели около 1,5 млн электронных билетов на поезда дальнего следования, что на 12,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Доля электронных билетов, проданных за 5 месяцев, достигла почти 80% от общего количества проездных документов (+2,7% к январю-маю 2023 года).

После оформления электронного билета пассажиру достаточно эпредъявить проводнику документ, удостоверяющий личность, который был указан при покупке. Электронная регистрация осуществляется автоматически. Билеты и кассовые чеки сохраняются в личном кабинете пользователя.

Напомним, что приобрести электронные билеты можно на официальном сайте ОАО «РЖД» и в мобильном приложении «РЖД Пассажирам». С подробной информацией о правилах оформления и возврата электронных билетов и прочих услугах можно ознакомиться на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.