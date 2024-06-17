Студенты-железнодорожники Горьковской магистрали стали участниками «БАМ 2.0»

15:44

Студенты профильных учебных заведений, которые находятся в регионах присутствия Горьковской железной дороги, стали участниками всероссийского проекта «БАМ 2.0». Им предстоит стать монтерами пути.

По словам заместителя начальника ГЖД по кадрам и социальным вопросам Олега Щукина, более 100 студентов будут на объектах Восточного полигона ОАО «РЖД». Они прошли дополнительные курсы подготовки по специальности «монтер пути» 3 и 4 разрядов. Сотрудники Горьковской магистрали будут оказывать им методологическую и сопроводительную помощь.

Представители студенческого строительного отряда «Буревестник», который состоит из студентов профильных учебных заведений Нижнего Новгорода, отправились на Восточный полигон уже во второй раз. В течение трех месяцев они будут возводить новую инфраструктуру Байкало-Амурской магистрали.

Студенты из Казани будут создавать новые пути на Восточно-Сибирской и Дальневосточной железных дорогах. Они отправятся на ст. Вихоревка (ВСЖД) и на объекты Хабаровского края. Там же будут трудиться ижевские молодые железнодорожники.

Из Кирова на «БАМ 2.0» отправились студенты, которые уже имеют внушительный опыт работы в железнодорожной отрасли.

Горьковская магистраль планомерно реализует комплекс мероприятий, направленных на развитие инструментов повышения уровня квалификации и подготовки будущих работников, включая проведение систематических встреч руководства железной дороги со студентами профильных учебных заведений, а также организацию совместных стратегических сессий между железнодорожниками и профессиональным сообществом, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.