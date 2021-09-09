Новый ТПУ, объединивший железнодорожный вокзал и автостанцию, открыт в Можге в Удмуртии

14:46

9 сентября на станции Можга (Удмуртская республика) состоялась торжественная церемония открытия нового транспортно-пересадочного узла (ТПУ), объединившего железнодорожный вокзал и автостанцию.

Участие в мероприятии приняли генеральный директор – председатель правления ОАО «ЖД» Олег Белозёров и глава Удмуртской республики Александр Бречалов.

ТПУ Можга построен на паритетных условиях ОАО «ЖД» с Удмуртской республикой. Регион выступил с инициативой объединить в одном здании железнодорожный вокзал и автостанцию. Они находились рядом, но работали автономно.

Соответствующее соглашение было заключено в 2018 году, строительные работы начались в конце 2019 года. Стоимость проекта – 291 млн рублей.

«Наше взаимодействие с Удмуртской республикой можно назвать эталонным. В 2018 году мы договорились о строительстве нового вокзала и сегодня мы присутствуем на открытии современного и комфортного вокзала. Здесь самое современное оборудование, аромамаркетинг, билеты можно купить на любой вид транспорта. Все пассажиры вне зависимости от их возможностей могут с комфортом расположиться. В новом ТПУ в каждой детали видны совместные усилия с регионом», – сказал Олег Белозёров.

«Партнерские отношения с ЖД на этом не заканчиваются. В 2018 году в Удмуртии, одном из первых регионов страны, начали курсировать двухэтажные пассажирские поезда. Мы урегулировали наши проблемные точки с пригородными перевозками. За три года ЖД инвестировали более 4 млрд рублей в логистический центр Балезино, дом из 8 квартир для сотрудников. Компания — один из крупнейших налогоплательщиков в республике и работодателей. В Можге занято почти 100 человек. Всего на предприятиях ЖД в Удмуртии трудится около 7 тысяч сотрудников», — добавил Александр Бречалов.

Теперь ТПУ Можга отвечает современным стандартам комфорта, надежности и безопасности, адаптирован для маломобильных пассажиров. Здесь имеется общий зал ожидания для пассажиров поездов и автобусов, комната для пассажиров с детьми, кассы пригородного и дальнего сообщения, буфет, санитарные комнаты. Установлены системы автоматического оповещения пассажиров. Для минимизации риска распространения вирусных инфекций помещения оснащены рециркуляторами.

В рамках проекта выполнено благоустройство привокзальной территории, построена новая береговая пассажирская платформа. Для удобства пассажиров организованы прямые выходы из здания на железнодорожную платформу и на автобусную площадку.

Здание рассчитано на одновременное пребывание 250 пассажиров. Прогнозируемый пассажиропоток через ТПУ составит более 700 человек в сутки.

Напомним: по программе обновления вокзалов в Удмуртской республике уже модернизированы вокзалы на станциях Ижевск и Глазов (на паритетных условиях).