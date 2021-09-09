Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Новый ТПУ, объединивший железнодорожный вокзал и автостанцию, открыт в Можге в Удмуртии

2021-09-09 14:46
Новый ТПУ, объединивший железнодорожный вокзал и автостанцию, открыт в Можге в Удмуртии
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

9 сентября на станции Можга (Удмуртская республика) состоялась торжественная церемония открытия нового транспортно-пересадочного узла (ТПУ), объединившего железнодорожный вокзал и автостанцию.

Участие в мероприятии приняли генеральный директор – председатель правления ОАО «ЖД» Олег Белозёров и глава Удмуртской республики Александр Бречалов.

ТПУ Можга построен на паритетных условиях ОАО «ЖД» с Удмуртской республикой. Регион выступил с инициативой объединить в одном здании железнодорожный вокзал и автостанцию. Они находились рядом, но работали автономно.

Соответствующее соглашение было заключено в 2018 году, строительные работы начались в конце 2019 года. Стоимость проекта – 291 млн рублей.

«Наше взаимодействие с Удмуртской республикой можно назвать эталонным. В 2018 году мы договорились о строительстве нового вокзала и сегодня мы присутствуем на открытии современного и комфортного вокзала. Здесь самое современное оборудование, аромамаркетинг, билеты можно купить на любой вид транспорта. Все пассажиры вне зависимости от их возможностей могут с комфортом расположиться. В новом ТПУ в каждой детали видны совместные усилия с регионом», – сказал Олег Белозёров.

«Партнерские отношения с ЖД на этом не заканчиваются. В 2018 году в Удмуртии, одном из первых регионов страны, начали курсировать двухэтажные пассажирские поезда. Мы урегулировали наши проблемные точки с пригородными перевозками. За три года ЖД инвестировали более 4 млрд рублей в логистический центр Балезино, дом из 8 квартир для сотрудников. Компания — один из крупнейших налогоплательщиков в республике и работодателей. В Можге занято почти 100 человек. Всего на предприятиях ЖД в Удмуртии трудится около 7 тысяч сотрудников», — добавил Александр Бречалов.

Теперь ТПУ Можга отвечает современным стандартам комфорта, надежности и безопасности, адаптирован для маломобильных пассажиров. Здесь имеется общий зал ожидания для пассажиров поездов и автобусов, комната для пассажиров с детьми, кассы пригородного и дальнего сообщения, буфет, санитарные комнаты. Установлены системы автоматического оповещения пассажиров. Для минимизации риска распространения вирусных инфекций помещения оснащены рециркуляторами.

В рамках проекта выполнено благоустройство привокзальной территории, построена новая береговая пассажирская платформа. Для удобства пассажиров организованы прямые выходы из здания на железнодорожную платформу и на автобусную площадку.

Здание рассчитано на одновременное пребывание 250 пассажиров. Прогнозируемый пассажиропоток через ТПУ составит более 700 человек в сутки.

Напомним: по программе обновления вокзалов в Удмуртской республике уже модернизированы вокзалы на станциях Ижевск и Глазов (на паритетных условиях).

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru