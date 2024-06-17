Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

РЖД открыли движение поездов по вторым путям на двух перегонах БАМа в Хабаровском крае и Амурской области

2024-06-17 14:53
Движение поездов по новым путям на перегонах Лумбир – Хорогочи (Амурская область) и Нальды – Дуссе-Алинь (Хабаровский край) открыто после переключения на новую цифровую систему управления. Новую инфраструктуру построили в рамках федерального проекта «Развитие Восточного полигона», входящего в национальный проект «Модернизация транспортной инфраструктуры».

Всего на перегоне Лумбир – Хорогочи уложено 15 км пути, 4 стрелочных перевода, почти 120 км кабельных линий. Построено 3 моста и 3 водопропускные трубы. Для сохранения вечной мерзлоты в основании полотна отсыпано 203 тыс. кубометров охлаждающей скальной наброски. Обустройство второго пути позволило отказаться от разъезда Глухариный, на котором раньше расходились поезда.

Другой перегон – Нальды – Дуссе-Алинь – примыкает к Дуссе-Алиньским тоннелям, проложенным сквозь Буреинский хребет, и проходит вдоль русла реки Солони. Чтобы избежать размывов полотна в паводковый период, реконструировано 5 водопропускных труб. Для предотвращения оползней и камнепадов вдоль пути проведена отчистка склонов от камней, установлено более 42 тыс. кв м защитного сетчатого покрытия. Всего же уложено 6 км нового пути и 3 стрелочных перевода.

Строительные работы проводились в условиях уникальной экосистемы дальневосточной тайги с применением специальных технологий, снижающих влияние на окружающую среду. По завершении строительства для поддержания численности ценных видов рыб в реки Дальнего Востока будет выпущена молодь кеты, осетра и калуги. Также будут высажены саженцы даурской лиственницы.

