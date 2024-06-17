Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки груженых контейнеров на Свердловской железной дороге в январе-мае 2024 года выросли на 1,3%

2024-06-17 13:55
Перевозки груженых контейнеров на Свердловской железной дороге в январе-мае 2024 года выросли на 1,3%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-мае 2024 года на Свердловской магистрали внутри страны и на экспорт отправлено 131,1 тыс. груженых контейнеров ДФЭ, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В них перевезено 2,4 млн тонн различных грузов (+1,5%), в том числе:

  • химикатов и соды – 54,1 тыс. ДФЭ (+1,4% к январю-маю 2023 года);
  • нефти и нефтепродуктов – 15,1 тыс. (+12,5%);
  • лесных грузов – 13,9 тыс. (+23,5%);
  • бумаги – 10,7 тыс. (-21,3%);
  • зерна – 6,6 тыс. (+87,7%);
  • черных металлов – 5,4 тыс. (-34,1%);
  • химических и минеральных удобрений – 4,4 тыс. (+3,8%);
  • цветных металлов – 4,9 тыс. (-11,7%);
  • огнеупоров – 3,5 тыс. (+4,8%);
  • строительных грузов – 2,9 тыс. (+10,8%);
  • продовольственных товаров – 2,4 тыс. (-6,6%);
  • продуктов перемола – 1,8 тыс. (рост – в 12 раз);
  • метизов – 1,8 тыс. (-21,5%);
  • руды цветной и серного сырья – 695 (+3,3%).

За 5 месяцев текущего года на СвЖД перевезено 180,4 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, в том числе внутри страны отправлено 106,2 тыс. ДФЭ, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru