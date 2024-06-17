Перевозки груженых контейнеров на Свердловской железной дороге в январе-мае 2024 года выросли на 1,3%

13:55

В январе-мае 2024 года на Свердловской магистрали внутри страны и на экспорт отправлено 131,1 тыс. груженых контейнеров ДФЭ, что на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В них перевезено 2,4 млн тонн различных грузов (+1,5%), в том числе:

химикатов и соды – 54,1 тыс. ДФЭ (+1,4% к январю-маю 2023 года);

нефти и нефтепродуктов – 15,1 тыс. (+12,5%);

лесных грузов – 13,9 тыс. (+23,5%);

бумаги – 10,7 тыс. (-21,3%);

зерна – 6,6 тыс. (+87,7%);

черных металлов – 5,4 тыс. (-34,1%);

химических и минеральных удобрений – 4,4 тыс. (+3,8%);

цветных металлов – 4,9 тыс. (-11,7%);

огнеупоров – 3,5 тыс. (+4,8%);

строительных грузов – 2,9 тыс. (+10,8%);

продовольственных товаров – 2,4 тыс. (-6,6%);

продуктов перемола – 1,8 тыс. (рост – в 12 раз);

метизов – 1,8 тыс. (-21,5%);

руды цветной и серного сырья – 695 (+3,3%).

За 5 месяцев текущего года на СвЖД перевезено 180,4 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, в том числе внутри страны отправлено 106,2 тыс. ДФЭ, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.