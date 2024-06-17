Перевозки контейнеров на Восточно-Сибирской железной дороге в январе-мае 2024 года выросли на 12%

В январе-мае 2024 года на Восточно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 244 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Количество груженых контейнеров, отправленных за 5 месяцев во всех видах сообщения, составило 182 тыс. ДФЭ (перевезено 2,2 млн тонн грузов ), в том числе:
- лесные грузы – 44,8 тыс. ДФЭ (+2% к январю-маю 2023 года);
- бумага – 34,9 тыс. (+4,3%);
- автомобили и комплектующие – 22,2 тыс. (рост – в 1,4 раза);
- метизы – 18,9 тыс. (+12,6%);
- промышленные товары – 13 тыс. (-11,5%);
- машины, станки, двигатели – 10,3 тыс. (+3,3%);
- химикаты и сода – 10,2 тыс. (-13,7%);
- цветные металлы – 9,4 тыс. (-5,7%);
- зерно – 2,3 тыс. (- 45,9%);
- нефть и нефтепродукты – 1,7 тыс. (+8,8%);
- черные металлы – 1,5 тыс. (+7,7%);
- остальные и сборные грузы – 4,2 тыс. (-41,9%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.