Перевозки контейнеров на Восточно-Сибирской железной дороге в январе-мае 2024 года выросли на 12%

Перевозки контейнеров на Восточно-Сибирской железной дороге в январе-мае 2024 года выросли на 12%

11:05

В январе-мае 2024 года на Восточно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 244 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров, отправленных за 5 месяцев во всех видах сообщения, составило 182 тыс. ДФЭ (перевезено 2,2 млн тонн грузов ), в том числе: