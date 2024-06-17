Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки контейнеров на Восточно-Сибирской железной дороге в январе-мае 2024 года выросли на 12%

2024-06-17 11:05
Перевозки контейнеров на Восточно-Сибирской железной дороге в январе-мае 2024 года выросли на 12%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В январе-мае 2024 года на Восточно-Сибирской железной дороге во всех видах сообщения перевезено 244 тыс. контейнеров ДФЭ (TEU), что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров, отправленных за 5 месяцев во всех видах сообщения, составило 182 тыс. ДФЭ (перевезено 2,2 млн тонн грузов ), в том числе:

  • лесные грузы – 44,8 тыс. ДФЭ (+2% к январю-маю 2023 года);
  • бумага – 34,9 тыс. (+4,3%);
  • автомобили и комплектующие – 22,2 тыс. (рост – в 1,4 раза);
  • метизы – 18,9 тыс. (+12,6%);
  • промышленные товары – 13 тыс. (-11,5%);
  • машины, станки, двигатели – 10,3 тыс. (+3,3%);
  • химикаты и сода – 10,2 тыс. (-13,7%);
  • цветные металлы – 9,4 тыс. (-5,7%);
  • зерно – 2,3 тыс. (- 45,9%);
  • нефть и нефтепродукты – 1,7 тыс. (+8,8%);
  • черные металлы – 1,5 тыс. (+7,7%);
  • остальные и сборные грузы – 4,2 тыс. (-41,9%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.
Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru