Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров «Ласточками» между Нижним Новгородом и Кировом с начала года выросли на 17%

2024-06-17 09:54
Перевозки пассажиров «Ласточками» между Нижним Новгородом и Кировом с начала года выросли на 17%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Скоростными поездами «Ласточка» по маршруту Нижний Новгород – Киров в январе-мае 2024 года перевезено порядка 74 тыс. пассажиров, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Всего с начала 2024 года «Ласточки» в сообщении с Нижним Новгородом перевезли почти 1,9 млн пассажиров, что на 12% больше, чем в прошлом году, в том числе по маршруту Нижний Новгород – Москва – около 1,8 млн, что на 12% больше по сравнению с 2023 годом.

Между Нижним Новгородом и Ивановом скоростным электропоездом «Ласточка в январе-мае 2024 года было перевезено более 27 тыс. пассажиров.

Напомним: скоростной электропоезд «Ласточка» № 741/742 сообщением Нижний Новгород – Иваново с 1 июня 2023 года (за первый год своего курсирования) перевез почти 80 тыс. пассажиров.

Подробную информацию о правилах оформления проездных документов и о движении поездов можно узнать в Центре поддержки клиентов ОАО «РЖД» по телефону 8 (800) 775-00-00 (звонок бесплатный из всех регионов России), а также на официальном сайте ОАО «РЖД».

Оформить проездные документы можно в кассах железнодорожных вокзалов, на сайте ОАО «РЖД» в разделе «Пассажирам», а также через мобильное приложение «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru