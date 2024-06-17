Перевозки пассажиров «Ласточками» между Нижним Новгородом и Кировом с начала года выросли на 17%

09:54

Скоростными поездами «Ласточка» по маршруту Нижний Новгород – Киров в январе-мае 2024 года перевезено порядка 74 тыс. пассажиров, что на 17% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Всего с начала 2024 года «Ласточки» в сообщении с Нижним Новгородом перевезли почти 1,9 млн пассажиров, что на 12% больше, чем в прошлом году, в том числе по маршруту Нижний Новгород – Москва – около 1,8 млн, что на 12% больше по сравнению с 2023 годом.

Между Нижним Новгородом и Ивановом скоростным электропоездом «Ласточка в январе-мае 2024 года было перевезено более 27 тыс. пассажиров.

Напомним: скоростной электропоезд «Ласточка» № 741/742 сообщением Нижний Новгород – Иваново с 1 июня 2023 года (за первый год своего курсирования) перевез почти 80 тыс. пассажиров.

