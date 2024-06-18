Перевозки контейнеров со станций Приволжской железной дороги в январе-мае 2024 года выросли более чем на 5%

17:30

В январе-мае 2024 года со станций Приволжской железной дороги во всех видах сообщения перевезено 96,8 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 84,1 тыс. ДФЭ (перевезено 934,7 тыс. тонн грузов, +1,6%), в том числе: