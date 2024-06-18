Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки контейнеров со станций Приволжской железной дороги в январе-мае 2024 года выросли более чем на 5%

2024-06-18 17:30
В январе-мае 2024 года со станций Приволжской железной дороги во всех видах сообщения перевезено 96,8 тыс. груженых и порожних контейнеров ДФЭ, что на 5,1% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Количество груженых контейнеров, отправленных во всех видах сообщения, составило 84,1 тыс. ДФЭ (перевезено 934,7 тыс. тонн грузов, +1,6%), в том числе:

  • автомобилей и комплектующих – 24,6 тыс. ДФЭ (рост – в 2,1 раза к уровню января-мая 2023 года);
  • химикатов и соды – 19,3 тыс. ДФЭ (+4,3%);
  • промышленных товаров народного потребления – 10,6 тыс. ДФЭ (-27,2%);
  • метизов – 9,4 тыс. ДФЭ (-36,6%);
  • машин, станков и двигателей – 7,3 тыс. ДФЭ (+9%);
  • продовольственных товаров – 3 тыс. ДФЭ (рост в 1,5 раза), сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.
