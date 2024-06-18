Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

В мае 2024 года погрузка на Приволжской железной дороге выросла более чем на 5%

2024-06-18 16:00
В мае 2024 года на Приволжской железной дороге погружено 3,3 млн тонн, это на 5,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Грузооборот составил 7 млрд тарифных тонно-км (-17%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 9,1 млрд тонно-км (-17%).

В январе-мае 2024 года погружено 15,5 млн тонн (+3,4% к аналогичному периоду 2023 года), в том числе:

  • нефти и нефтепродуктов – 6,5 млн тонн (+2,6% к январю-маю 2023 года);
  • зерна – 1,8 млн тонн (+23,7%);
  • химикатов и соды – 1,5 млн тонн (-2,1%);
  • химических и минеральных удобрений – 1,5 млн тонн (+18,4%);
  • промышленного сырья и формовочных материалов – 621,7 тыс. тонн (-4,2%);
  • черных металлов – 724,2 тыс. тонн (-26,8%);
  • цемента – 912,4 тыс. тонн (-5,5%);
  • строительных грузов – 275,6 тыс. тонн (-7,8%);
  • кокса – 162,1 тыс. тонн (-2,3%).

Грузооборот в январе-мае составил 33,7 млрд тарифных тонно-км (-20,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 44,1 млрд тонно-км (-19,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

