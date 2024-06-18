В мае 2024 года погрузка на Приволжской железной дороге выросла более чем на 5%

В мае 2024 года на Приволжской железной дороге погружено 3,3 млн тонн, это на 5,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. Грузооборот составил 7 млрд тарифных тонно-км (-17%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 9,1 млрд тонно-км (-17%).
В январе-мае 2024 года погружено 15,5 млн тонн (+3,4% к аналогичному периоду 2023 года), в том числе:
Грузооборот в январе-мае составил 33,7 млрд тарифных тонно-км (-20,2%), грузооборот с учетом пробега вагонов в порожнем состоянии – 44,1 млрд тонно-км (-19,5%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.