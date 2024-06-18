Перевозки пассажиров на Приволжской железной дороге в мае текущего года выросли на 1,3%

15:54

В мае 2024 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено более 1 млн пассажиров. Это на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В пригородном сообщении отправлено 761,4 тыс. пассажиров (+0,3% к маю 2023 года), в дальнем следовании – 273,4 тыс. (+4%).

Пассажирооборот в мае 2024 года составил 314,8 млн пасс.-км, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении – 32,8 млн пасс.-км (-0,4%), в дальнем следовании – 282 млн пасс.-км (+11,6%).

За 5 месяцев 2024 года отправлено около 4,3 млн пассажиров (+8,9% к январю-маю 2023 года), из них в пригородном сообщении – 3,1 млн (+7,8%), в дальнем следовании – 1,2 млн (+11,7%).

Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2024 года вырос на 13,6% к уровню января-мая 2023 года и составил 1,2 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 129,9 млн пасс.-км (+5,2%), в дальнем следовании – 1,1 млрд пасс.-км (+14,6%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.