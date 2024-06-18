Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозки пассажиров на Приволжской железной дороге в мае текущего года выросли на 1,3%

2024-06-18 15:54
Перевозки пассажиров на Приволжской железной дороге в мае текущего года выросли на 1,3%
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В мае 2024 года с вокзалов и станций Приволжской железной дороги отправлено более 1 млн пассажиров. Это на 1,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года. В пригородном сообщении отправлено 761,4 тыс. пассажиров (+0,3% к маю 2023 года), в дальнем следовании – 273,4 тыс. (+4%).

Пассажирооборот в мае 2024 года составил 314,8 млн пасс.-км, что на 10,3% больше, чем за аналогичный период 2023 года, в том числе в пригородном сообщении – 32,8 млн пасс.-км (-0,4%), в дальнем следовании – 282 млн пасс.-км (+11,6%).

За 5 месяцев 2024 года отправлено около 4,3 млн пассажиров (+8,9% к январю-маю 2023 года), из них в пригородном сообщении – 3,1 млн (+7,8%), в дальнем следовании – 1,2 млн (+11,7%).

Пассажирооборот на ПривЖД с начала 2024 года вырос на 13,6% к уровню января-мая 2023 года и составил 1,2 млрд пасс.-км, в том числе в пригородном сообщении – 129,9 млн пасс.-км (+5,2%), в дальнем следовании – 1,1 млрд пасс.-км (+14,6%), сообщила служба корпоративных коммуникаций ПривЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru