О мерах социальной поддержки для некоторых категорий граждан

В 2021 году президент России Владимир Путин подписал ряд указов, согласно которым некоторые категории граждан могут рассчитывать на оформление бессрочных пособий или единовременных выплат. Подробнее о новых мерах поддержки семей с детьми, пенсионеров и беременных — в нашем материале.

Выплата семьям с детьми и инвалидам

С августа по декабрь 2021 года на единовременную выплату в размере 10 000 тысяч рублей могут рассчитывать семьи, в которых воспитываются дети от 6 до 18 лет. Эта сумма оформляется на одного из родителей (усыновителей, опекунов или попечителей) и выделяется на каждого ребенка. Важное уточнение: шесть лет ребенку должно исполниться до 1 сентября 2021 года.

Также на 10 000 рублей до конца 2021 года могут рассчитывать люди с инвалидностью и лица с ограниченными возможностями здоровья от 18 до 23 лет, которые обучаются по основным общеобразовательным программам. Они могут оформить пособие на себя самостоятельно, либо выплату могут получить их родители (законные представители).

За этими выплатами можно обратиться в Пенсионный фонд (очно или через портал «Госуслуги») до 1 ноября 2021 года.

Пособие для одиноких родителей

С 1 июля 2021 года право на ежемесячное пособие на ребенка от 8 до 17 лет появилось у тех родителей (или иных законных представителей), кто воспитывает детей в одиночку. Также на данное пособие могут претендовать родители детей, в отношении которых суд назначил выплату алиментов. Размер ежемесячной выплаты — 50% прожиточного минимума для детей в конкретном субъекте РФ.

Условие для оформления пособия — доход каждого члена семьи не должен превышать прожиточный минимум в регионе проживания.

Заявление на пособие можно подать через портал «Госуслуги» и в региональном отделении Пенсионного фонда.

Пособие для беременных

Ежемесячное пособие для беременных, вставших на учет в медицинской организации в ранние сроки беременности, можно оформить с 1 июля 2021 года. Его размер составит 50% прожиточного минимума для трудоспособного населения в субъекте страны.

Оформить пособие могут женщины, срок беременности которых составляет от 6 до 12 недель. Выплаты будут производиться до месяца родов или прерывания беременности.

Рассчитывать на такую поддержку могут женщины, в чьих семьях среднедушевой доход не превышает прожиточный минимум в регионе проживания. Подать заявление можно на портале «Госуслуги» или в отделении Пенсионного фонда по месту жительства.

Выплата пенсионерам

В сентябре 2021 года единовременную выплату в размере 10 000 рублей имеют право получить все граждане России, которые получают пенсию. Речь идет, в том числе, и о военных пенсионерах.

Для получения указанной выплаты пенсионеру не требуется обращаться с заявлением в отделения Пенсионного фонда — указанная сумма должна быть отправлена вместе с пенсией.

Выплата военнослужащим

Также в сентябре единовременная выплата 15 000 рублей назначена военным, а именно военнослужащим по контракту, курсантам военных профессиональных образовательных организаций (в том числе курсантов военных вузов, которые не заключили контракт о прохождении службы).

На указанную сумму могут также рассчитывать сотрудники правоохранительных органов: прокуроры, сотрудники Следственного комитета России, Росгвардии и МВД, судебные приставы, пожарные, сотрудники таможни, а также начальствующий состав федеральной фельдъегерской связи.