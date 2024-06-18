Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Куйбышевская железная дорога отмечает снижение количества травмирования граждан с начала года

2024-06-18 15:19
Куйбышевская железная дорога отмечает снижение количества травмирования граждан с начала года
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Куйбышевская магистраль фиксирует снижение количества травмированных граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. Так, за 5 месяцев 2024 года по собственной неосторожности было травмировано 32 человека, что практически на четверть меньше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года. Больше всего случаев травматизма в этом году зафиксировано в Самарской области, где пострадали 15 человек, и в Республике Башкортостан (травмы получили 10 человек).

Основными причинами происшествий стали переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом, травмирование электротоком и нахождение на пешеходном настиле во время движения поезда.

Так, 16 июня в Самарской области был зафиксирован еще один случай группового травматизма, в котором погибли двое граждан, которые не убедились в отсутствии приближающегося поезда при переходе через железнодорожные пути.

Отметим, что на Куйбышевской железной дороге постоянно проводится профилактическая работа по предупреждению травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. В частности, организуются совместные рейды с правоохранительными органами, разъяснительные беседы в образовательных и государственных учреждениях. Такой формат мероприятий позволяет проводить более обстоятельные и адресные беседы с пассажирами, заострять их внимание на необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре, отвечать на все интересующие их вопросы. Особое внимание уделяется пассажирам с детьми и подросткам.

Железная дорога – зона повышенной опасности! Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru