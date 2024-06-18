Железнодорожники Башкирии провели экологическую акцию по сбору вторичного сырья

14:26

Сотрудники Куйбышевской магистрали провели экологический мастер-класс по раздельному сбору вторичных отходов для гостей «сабантуя», который прошел в деревне Николаевка Республики Башкортостан.

В рамках мероприятия железнодорожники установили контейнеры для раздельного сбора вторсырья и провели серию лекций и бесед о необходимости бережного отношения к природе. В акции приняли участие более 200 гостей праздника. Самые активные из них получали экоподарки. В результате было собрано более 10 кг бумаги, алюминия и пластика.

Отметим, что проект раздельного сбора мусора в настоящее время реализуется на всех крупных железнодорожных предприятиях Башкортостана. Так, на вокзалах станций Уфа, Дема, Чишмы, Раевка, Иглино и Стерлитамак размещены фандоматы, специальные урны и контейнеры.

Куйбышевская железная дорога на постоянной основе организует и принимает участие в экологических проектах, уделяет большое внимание популяризации среди сотрудников магистрали культуры бережного отношения к окружающей среде.

Всего с начала 2024 года в экологических акциях на территории Республики Башкортостан приняли участие более 1 тыс. железнодорожников. Волонтеры собрали более 3 тонн отходов, привели в порядок почти 10 гектаров земельных угодий и высадили более 18 тыс. саженцев ясеня, липы, рябины, сосны, яблони и груши, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.