Железнодорожники помогли очистить от мусора берега Голубых озер в Калининграде

11:15

В минувшие выходные волонтеры КЖД приняли участие во Всероссийской экологической акции «Вода России». Вместе с сотрудниками других организаций и предприятий областного центра они очистили от мусора берега Голубых озер и Калининградского залива, откуда было вывезено около 7 куб. м мусора.

Часть отходов – пластиковые бутылки и металлолом – отправили на переработку. В субботнике вместе с сотрудниками магистрали участвовали их дети, а также неработающие пенсионеры компании.

В тот же день калининградские железнодорожники стали участниками еще одной добровольческой акции в Багратионовске, где вместе с жителями города убрали территорию в районе форбурга замка Прейсиш-Эйлау.

Отметим, что, наряду с проектом «Вода России», волонтеры магистрали каждый год участвуют в «Марше парков» на Куршской косе. В апреле этого года они укрепили более 200 кв. м авандюны на территории национального парка, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.