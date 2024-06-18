Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожники помогли очистить от мусора берега Голубых озер в Калининграде

2024-06-18 11:15
Железнодорожники помогли очистить от мусора берега Голубых озер в Калининграде
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В минувшие выходные волонтеры КЖД приняли участие во Всероссийской экологической акции «Вода России». Вместе с сотрудниками других организаций и предприятий областного центра они очистили от мусора берега Голубых озер и Калининградского залива, откуда было вывезено около 7 куб. м мусора.

Часть отходов – пластиковые бутылки и металлолом – отправили на переработку. В субботнике вместе с сотрудниками магистрали участвовали их дети, а также неработающие пенсионеры компании.

В тот же день калининградские железнодорожники стали участниками еще одной добровольческой акции в Багратионовске, где вместе с жителями города убрали территорию в районе форбурга замка Прейсиш-Эйлау.

Отметим, что, наряду с проектом «Вода России», волонтеры магистрали каждый год участвуют в «Марше парков» на Куршской косе. В апреле этого года они укрепили более 200 кв. м авандюны на территории национального парка, сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru