Перевозки двухэтажными поездами между Йошкар-Олой и Москвой выросли на четверть за 5 месяцев 2024 года

Перевозки двухэтажными поездами между Йошкар-Олой и Москвой выросли на четверть за 5 месяцев 2024 года

11:11

Двухэтажными поездами по маршруту Йошкар-Ола – Москва в январе-мае 2024 года было отправлено почти 156 тыс. пассажиров, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Всего за январь-май 2024 года двухэтажными поездами со станций Горьковской железной дороги было отправлено более 793 тыс. пассажиров, что соответствует уровню аналогичного периода прошлого года.

На сегодняшний день на полигоне Горьковской железной дороги двухэтажные поезда курсируют по четырем маршрутам:

Москва – Казань;

Москва – Ижевск;

Москва – Чебоксары;

Москва – Йошкар-Ола.

Двухэтажные вагоны оснащены современными установками для поддержания микроклимата, экологически чистыми туалетными комплексами, системами контроля безопасности и мультимедийным оборудованием. В каждом купе предусмотрены розетки для зарядки мобильных устройств.

Кроме того, каждый двухэтажный поезд адаптирован для маломобильных пассажиров. Для этих целей предусмотрен вагон со специальным купе увеличенной площади, подъемное устройство для инвалидной коляски и другие необходимые для комфортной поездки приспособления, а вся необходимая информация продублирована шрифтом Брайля, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.