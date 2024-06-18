Расписание ряда пригородных поездов Красноярской железной дороги изменится с 19 по 22 июня в связи с ремонтными работами

В течение 4 дней, с 19 по 22 июня, ряд пригородных поездов Красноярской железной дороги будут курсировать по измененному расписанию.

Так, в период с 19 по 22 июня включительно:

до станции Базаиха сократится маршрут пригородных поездов, курсирующих между станциями Назарово, Красноярск, Красноярск Северный, Бугач, Чернореченская и станцией Зыково;

на 10-25 минут позже выйдут в рейс электропоезда Красноярск – Камарчага, Камарчага – Красноярск, Уяр – Красноярск.

Изменения связаны с работами по модернизации инфраструктуры, необходимыми для обеспечения безопасности и надежности перевозок. В указанные дни они будут проходить на станции Красноярск-Восточный.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят заблаговременно уточнять расписание при планировании поездок. Сделать это можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.