Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Расписание ряда пригородных поездов Красноярской железной дороги изменится с 19 по 22 июня в связи с ремонтными работами

2024-06-18 11:06
Расписание ряда пригородных поездов Красноярской железной дороги изменится с 19 по 22 июня в связи с ремонтными работами
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В течение 4 дней, с 19 по 22 июня, ряд пригородных поездов Красноярской железной дороги будут курсировать по измененному расписанию.

Так, в период с 19 по 22 июня включительно:

  • до станции Базаиха сократится маршрут пригородных поездов, курсирующих между станциями Назарово, Красноярск, Красноярск Северный, Бугач, Чернореченская и станцией Зыково;
  • на 10-25 минут позже выйдут в рейс электропоезда Красноярск – Камарчага, Камарчага – Красноярск, Уяр – Красноярск.

Изменения связаны с работами по модернизации инфраструктуры, необходимыми для обеспечения безопасности и надежности перевозок. В указанные дни они будут проходить на станции Красноярск-Восточный.

Красноярская железная дорога и компания «Краспригород» приносят пассажирам извинения за доставленные неудобства и просят заблаговременно уточнять расписание при планировании поездок. Сделать это можно по бесплатному телефону Центра поддержки клиентов ОАО «РЖД» 8 (800) 775-00-00, на официальном сайте компании «Краспригород» или воспользовавшись мобильным приложением «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru