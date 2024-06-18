9 новых названий получат остановочные пункты на Южно-Уральской железной дороге

На Южно-Уральской железной дороге новые названия получат 9 остановочных пунктов пригородных поездов в Челябинской области.
На участке Чурилово – Нижняя изменятся названия:
На участке Полетаево I – Челябинск-Главный будет переименован о. п. 2092 км на Спутник.
На участке Челябинск-Главный – Чурилово изменит название о. п. 2109 км на Переездный.
На участке Челябинск-Главный – Еманжелинск будут переименованы:
Названия выбирались с учетом мнений местных жителей на основании географических топонимов или расположенных рядом объектов.
Новые наименования остановочных пунктов будут использоваться при оформлении билетов на пригородные поезда с 21 июня, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.