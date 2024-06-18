Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

9 новых названий получат остановочные пункты на Южно-Уральской железной дороге

2024-06-18 10:58
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

На Южно-Уральской железной дороге новые названия получат 9 остановочных пунктов пригородных поездов в Челябинской области.

На участке Чурилово – Нижняя изменятся названия:

  • о. п. 143 км – на Компрессорный завод;
  • о. п. 145 км – на Песочные карьеры;
  • о. п. 148 км – на Тракторсад.

На участке Полетаево I – Челябинск-Главный будет переименован о. п. 2092 км на Спутник.

На участке Челябинск-Главный – Чурилово изменит название о. п. 2109 км на Переездный.

На участке Челябинск-Главный – Еманжелинск будут переименованы:

  • о. п. 4 км – в Парк Б;
  • о. п. 5 км – в Локомотив;
  • Путевой пост 10 км – в Янтарь;
  • Путевой пост 7 км – в Станционный.

Названия выбирались с учетом мнений местных жителей на основании географических топонимов или расположенных рядом объектов.

Новые наименования остановочных пунктов будут использоваться при оформлении билетов на пригородные поезда с 21 июня, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

