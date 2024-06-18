9 новых названий получат остановочные пункты на Южно-Уральской железной дороге

10:58

На Южно-Уральской железной дороге новые названия получат 9 остановочных пунктов пригородных поездов в Челябинской области.

На участке Чурилово – Нижняя изменятся названия:

о. п. 143 км – на Компрессорный завод;

о. п. 145 км – на Песочные карьеры;

о. п. 148 км – на Тракторсад.

На участке Полетаево I – Челябинск-Главный будет переименован о. п. 2092 км на Спутник.

На участке Челябинск-Главный – Чурилово изменит название о. п. 2109 км на Переездный.

На участке Челябинск-Главный – Еманжелинск будут переименованы:

о. п. 4 км – в Парк Б;

о. п. 5 км – в Локомотив;

Путевой пост 10 км – в Янтарь;

Путевой пост 7 км – в Станционный.

Названия выбирались с учетом мнений местных жителей на основании географических топонимов или расположенных рядом объектов.

Новые наименования остановочных пунктов будут использоваться при оформлении билетов на пригородные поезда с 21 июня, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.