На станции Дрязги Юго-Восточной железной дороги состоялось профилактическое мероприятие в рамках месячника безопасности

16:59

В рамках объявленного на ЮВЖД с 1 июня месячника «Железная дорога – зона повышенной опасности» на станции Дрязги (Липецкая область) состоялась профилактическая акция, цель которой – предотвращение случаев травмирования несовершеннолетних на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Место проведения мероприятия выбрано неслучайно: 12 июня здесь от удара электротоком контактной сети серьезно пострадал подросток, который поднялся на крышу вагона. Железнодорожники и сотрудники транспортной полиции напомнили местным жителям о необходимости строго соблюдать правила безопасности при переходе через пути, в ожидании поезда и во время поездки, вручили им информационные памятки.

С начала текущего года электротравмы на железной дороге получили 3 человека, в том числе один несовершеннолетний, один из них погиб.

В период летних каникул риск травмирования увеличивается, так как дети проводят больше времени на улице и иногда выбирают железную дорогу местом для игр. Основные причины несчастных случаев в зоне движения поездов – это пересечение путей в непредназначенном для этой цели месте, использование гаджетов, мешающих вовремя заметить поезд, невнимательность на платформе, а также беспечное поведение вблизи высоковольтной линии.

Если вы увидели детей, играющих в опасной близости от железной дороги, катающихся на крышах или подножках вагонов, немедленно сообщите об этом сотрудникам полиции. Помните, от вашего неравнодушия зависит жизнь и здоровье детей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.