Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На станции Дрязги Юго-Восточной железной дороги состоялось профилактическое мероприятие в рамках месячника безопасности

2024-06-19 16:59
На станции Дрязги Юго-Восточной железной дороги состоялось профилактическое мероприятие в рамках месячника безопасности
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В рамках объявленного на ЮВЖД с 1 июня месячника «Железная дорога – зона повышенной опасности» на станции Дрязги (Липецкая область) состоялась профилактическая акция, цель которой – предотвращение случаев травмирования несовершеннолетних на объектах железнодорожной инфраструктуры.

Место проведения мероприятия выбрано неслучайно: 12 июня здесь от удара электротоком контактной сети серьезно пострадал подросток, который поднялся на крышу вагона. Железнодорожники и сотрудники транспортной полиции напомнили местным жителям о необходимости строго соблюдать правила безопасности при переходе через пути, в ожидании поезда и во время поездки, вручили им информационные памятки.

С начала текущего года электротравмы на железной дороге получили 3 человека, в том числе один несовершеннолетний, один из них погиб.

В период летних каникул риск травмирования увеличивается, так как дети проводят больше времени на улице и иногда выбирают железную дорогу местом для игр. Основные причины несчастных случаев в зоне движения поездов – это пересечение путей в непредназначенном для этой цели месте, использование гаджетов, мешающих вовремя заметить поезд, невнимательность на платформе, а также беспечное поведение вблизи высоковольтной линии.

Если вы увидели детей, играющих в опасной близости от железной дороги, катающихся на крышах или подножках вагонов, немедленно сообщите об этом сотрудникам полиции. Помните, от вашего неравнодушия зависит жизнь и здоровье детей, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮВЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru