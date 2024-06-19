Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Перевозка морепродуктов из Приморья за 5 месяцев выросла на 8,1%

2024-06-19 15:49
По оперативным данным, за 5 месяцев 2024 года по железной дороге из Приморского края всего отправлено 307,6 тыс. тонн рыбной продукции (+8,1% к аналогичному периоду 2023 года).

Перевозка морепродуктов в контейнерах за 5 месяцев составила 218 тыс. тонн (+13% к аналогичному периоду прошлого года).

В мае по железной дороге из Приморского края отправлено почти 49,2 тыс. тонн рыбной продукции (+2,8% к аналогичному периоду 2023 года).

Перевозка морепродуктов в контейнерах за май составила 40,5 тыс. тонн (+8,5% к аналогичному периоду прошлого года).

Основной объем рыбной продукции направляется в регионы европейской части России, Урала и Сибири.

