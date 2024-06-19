Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Горьковская железная дорога перевезет пассажиров до основной площадки Сабантуя-2024 в Казани

2024-06-19 15:30
Горьковская железная дорога совместно с АО «ППК Содружество» помогут добраться жителям и гостям столицы Республики Татарстан до основной казанской площадки празднования Сабантуя-2024 на пригородных поездах сообщением Казань – Аэропорт до остановочного пункта Березовая роща.

Составы поездов будут отправляться со ст. Казань в 06:31, 07:59, 09:21, 12:27, 14:51, 16:45, 18:10, 19:45 и 21:40. Обратно они поедут со ст. Березовая роща в 06:50, 07:23, 08:19, 08:58, 11:51, 14:02, 17:03, 17:42, 19:11, 20:47 и 22:52.

Время в пути следования пригородных поездов составит 12 минут. Стоимость проезда в одно направление – 36 рублей.

Билеты можно приобрести в пригородных кассах и в приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

