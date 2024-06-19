Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На севере Байкала завершилась волонтерская акция по уборке мусора

2024-06-19 11:26
На севере Байкала завершилась волонтерская акция по уборке мусора
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

В Северобайкальске завершилась экологическая акция «Чистые берега Байкала», приуроченная к 50-летию БАМа. Более 100 волонтеров ОАО «РЖД» навели порядок на побережье Байкала и в парке «Северное сияние», благоустроили участок Большой Байкальской тропы и высадили саженцы на аллее «50 лет БАМа».

За 4 дня волонтеры отправили на утилизацию 185 куб. м собранного мусора, очистили от сорной растительности 4,2 гектара Байкальского парка, высадили 3,5 тыс. цветов на городских клумбах и 70 саженцев скальной сосны. Участники акции приняли участие в посадке яблоневой аллеи к 50-летию БАМа, помогли в создании серпантина на Большой Байкальской тропе, а на перроне вокзала Северобайкальск украсили забор яркими граффити.

«Акция «Чистые берега Байкала» проходит уже четвертый год подряд. Это важное мероприятие, – отметил директор ОАО «РЖД» по коммуникациям – начальник департамента по взаимодействию с федеральными и региональными органами власти Юрий Нагорных. – Железнодорожники – люди с активной жизненной позицией. Мы руководствуемся принципом: после нас должно быть лучше, чем до нас. И не только на производстве, но и во всей нашей жизни. Мы уверены, что делаем полезное и нужное дело».

Расположение объектов железнодорожной инфраструктуры на Байкальской природной территории накладывает особую ответственность на компанию. При реализации инвестиционных проектов по развитию инфраструктуры ОАО «РЖД» в полной мере обеспечивает сохранение экосистемы Байкала. Сотрудники компании и корпоративные волонтеры регулярно проводят экологические акции, а при реконструкции и модернизации объектов применяются «зеленые» технологии, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.

