Расписание некоторых электричек Казанского направления Московской магистрали изменится в сентябре-октябре в связи с ремонтно-путевыми работами

2021-09-10 10:33
Расписание некоторых электричек Казанского направления МЖД в столичном регионе и Рязанской области изменится в сентябре-октябре в связи с ремонтно-путевыми работами.

Так, в будние дни с 13 сентября по 15 октября с 09:30 до 17:30 железнодорожники уложат 8,5 км бесстыкового пути на участке Бронницы – Фаустово, а 13-15 сентября и 27, 29 сентября с 06:00 до 16:00 – более 8 км пути на участке Блок-пост 305 км – Ряжск-1.

Обращаем внимание пассажиров, что у некоторых электропоездов и экспрессов изменится время отправления, прибытия и количество остановок на маршруте. На время работ из расписания выведут несколько поездов на участках Москва – Ипподром – Голутвин.

Московская железная дорога просит пассажиров с пониманием отнестись к работам и внимательно ознакомиться с изменениями в расписании пригородных поездов. Сделать это можно на вокзалах и остановочных пунктах, на официальном сайте ОАО «ЖД» и в мобильном приложении «ЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций МЖД.

