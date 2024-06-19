Уфимская детская железная дорога организовала тур для детей с ограниченными возможностями

11:01

На Уфимской детской железной дороге состоялся социальный тур для подопечных детского благотворительного фонда и Всероссийского общества инвалидов города Уфы.

Тур включал в себя поездку детей по малой магистрали на поезде «Пионер Башкортостана», экскурсионную и развлекательную программы. Совершив путешествие по детской железной дороге, ребята смогли не только полюбоваться видами одного из старейших парков Уфы, но и узнали много нового об истории Уфимской детской железной дороги. Экскурсию для детей проводили сами воспитанники магистрали.

Отметим, что в Республике Башкортостан 2024 год объявлен Годом заботы о людях с ограниченными возможностями здоровья. Уфимская детская железная дорога всецело поддерживает эту инициативу и регулярно проводит подобные благотворительные мероприятия. По вопросу бесплатных экскурсий для детей с инвалидностью вы можете связаться лично с руководством малой магистрали по телефону: 8 (347) 229-12-81, сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.