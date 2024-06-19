Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Железнодорожники очистили более 2 кв. км полосы отвода Южно-Уральской магистрали

2024-06-19 10:24
С апреля по июнь более 8 тыс. железнодорожников приняли участие в субботниках на территории полосы отвода ЮУЖД, очистив площадь более 2 кв. км. Они ликвидировали 6 несанкционированных свалок и подготовили к утилизации 67 тонн бытового мусора.

Работа по содержанию полосы отвода организована в соответствии с требованиями санитарно-эпидемиологического законодательства. В этом году было проведено более 100 плановых проверок состояния полосы отвода, а также мероприятия по устранению загрязнений.

Южноуральские железнодорожники призывают бережно относиться к природе и не загрязнять полосу отвода, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЮУЖД.

