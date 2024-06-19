На станции Абакан Красноярской железной дороги завершилось благоустройство привокзальной площади

09:37

На привокзальной площади станции Абакан завершились работы, которые включали благоустройство территории и ландшафтное озеленение.

Столица Хакасии Абакан является отправной точкой разнообразных экскурсионных маршрутов, пеших походов и поездок к многочисленным природным достопримечательностям и заповедникам, поэтому в дизайне привокзальной территории железнодорожники использовали образы богатого яркими красками хакасского лета.

В сквере на привокзальной площади обновлены цветочные кашпо и малые архитектурные формы, в фотолокациях «Часы» и «Бабочка» высажены композиции из петуний и бархатцев, посеяны новые газоны. Кроме того, к началу летнего сезона здесь запустили фонтан и уложили новую плитку на постаменте, где установлен паровоз-памятник в честь трудовых и боевых подвигов железнодорожников.

Напомним, что благоустройство привокзальной площади станции Абакан началось в прошлом году. Ранее в сквере заменили брусчатку и проложили пешеходные дорожки.

«Привокзальная площадь – это визитная карточка города Абакана. Мы стремимся к тому, чтобы у жителей и гостей Хакасии оставались хорошие впечатления от путешествий по Красноярской железной дороге. Приятно, что созданный нами сквер является не только местом, где ожидают поезда пассажиры, но и любимым уголком отдыха горожан. Сюда приезжают с цветами молодожены, здесь назначают свидания, гуляют с детьми», – отметила начальник Абаканского вокзала Альбина Ефремова.

Отметим, что железнодорожный вокзал Абакана – это крупный мультимодальный транспортно-пересадочный узел столицы Хакасии, которым пользуются жители, туристы и гости региона. В сезон отпусков ежесуточный пассажиропоток составляет порядка 1,5 тыс. человек, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.