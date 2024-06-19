Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Горьковская железная дорога запускает мультимодальный маршрут Нижний Новгород – Большое Болдино

2024-06-19 09:31
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Горьковская железная дорога совместно с АО «ВВППК» в рамках развития внутреннего туризма с 29 июня запускает мультимодальный маршрут Нижний Новгород – Большое Болдино. Он будет включать в себя поездку на пригородном поезде до станции Ужовка и на автобусе до пушкинского села.

Поезд будет отправляться из столицы Приволжья по субботам в 07:35 и прибывать на станцию Ужовка в 11:01. Обратно состав будет отправляться со станции Ужовка в 19:05 и возвращаться в Нижний Новгород в 22:33.

Мультимодальный маршрут разработан в рамках празднования 225-летия со дня рождения известного русского поэта Александра Сергеевича Пушкина. В настоящее время данное направление пользуется повышенной популярностью у жителей и гостей Нижегородской области.

Отметим, что туристы во время поездки смогут посетить природный музей-заповедник А. С. Пушкина «Болдино», который является самым знаменитым пушкинским местом в России. Родовая усадьба поэта – памятник культуры федерального значения.

Билеты можно приобрести в пригородных кассах и в приложении «РЖД Пассажирам», сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

