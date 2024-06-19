Волонтеры Забайкальской магистрали выиграли гранты на проведение мероприятий, посвященных 50-летию БАМа

09:18

«Серебряные» волонтеры Забайкальской железной дороги Оксана Засухина и Елена Шахова стали победителями в номинации «МИКРО-гранты» конкурса ОАО «РЖД» «Проводники хороших дел» с проектами, посвященными 50-летию Байкало-Амурской магистрали.

Инициатива Оксаны Засухиной «50-летию БАМа – 50 спортивных побед» состоит в проведении 50 спортивных турниров в 24 населенных пунктах Забайкальского края и Амурской области при станциях ЗабЖД. Это будут соревнования по дартсу, кульбутто, корнхолу – играм, одинаково доступным детям, взрослым и пожилым людям. Каждое из них будет посвящено одному из событий в истории БАМа, в честь которого будет оформлена площадка проведения мероприятия.

Елена Шахова подготовила проект «О БАМе под открытым небом». Он представляет собой большую интеллектуальную командную игру в формате квиза среди ветеранов железнодорожного транспорта и молодых железнодорожников, которая пройдет в Чите. Состязание будет проходить с использованием большого экрана в парковой зоне в темное время суток. Ему будут предшествовать тематические экскурсии и демонстрация фильма о великой стройке.

Реализация проектов начнется с июля и завершится до октября 2024 года.

Отметим, что в номинации «МИКРО-гранты» со всей страны было подано 1145 заявок. Инициативы железнодорожников затрагивают все направления волонтерства, значительная часть проектов посвящена 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали и популяризации железнодорожных традиций, сообщила служба корпоративных коммуникаций ЗабЖД.