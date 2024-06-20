ОАО «РЖД» и Пермский край подписали cоглашение о развитии пригородного сообщения между станциями Пермь-II и Закамск

ОАО «РЖД» и Пермский край подписали cоглашение о развитии пригородного сообщения между станциями Пермь-II и Закамск

16:53

20 июня ОАО «Российские железные дороги», Пермский край, ФКП «Пермский пороховой завод» и администрация города Перми заключили соглашение о сотрудничестве в целях развития пассажирского пригородного железнодорожного сообщения на направлении Пермь-II – Закамск. Подписи под документом поставили губернатор Пермского края Дмитрий Махонин, начальник Свердловской железной дороги Павел Бурцев, гендиректор ФКП «Пермский пороховой завод» Леонид Козлов и глава города Перми Эдуард Соснин.

Документ закрепляет намерения сторон по развитию инфраструктуры и запуску современных электропоездов между микрорайоном Закамск Кировского района Перми и центром города. Для этого планируется развитие участка грузового железнодорожного пути Пермского порохового завода до станции Курья. Участок заводской ветки будет передан ОАО «РЖД» для последующего переустройства под пассажирские перевозки.

Для развития направления предполагается строительство новых железнодорожных остановочных пунктов, создание рядом с ними остановок городского общественного транспорта и синхронизация расписания с графиком пригородных поездов, обустройство уличной инфраструктуры и перехватывающих парковок.

Организация перевозок на маршруте Пермь-II – Закамск станет очередным этапом проекта «Компактный город», который реализуется ОАО «РЖД» и Пермским краем с 2020 года и предполагает интеграцию пригородного железнодорожного транспорта в транспортную систему Пермской агломерации.

В апреле 2022 года запущено 47 пригородных поездов по четырем диаметрам и кольцевому маршруту с беспересадочным следованием по станции Пермь-II. Средний интервал между электропоездами в городской черте сократился с 42 до 27 минут, а в часы пик составляет 10-20 минут. По направлению Пермь-II – Пермь-I – Левшино количество поездов в сутки увеличилось до 66. Для удобства жителей правобережных микрорайонов Перми в 2022 году была построена пассажирская посадочная платформа на станции Кабельная, в 2023 году на перегоне Блочная – Кабельная построен новый остановочный пункт Комплекс ППИ.

Начальник СвЖД Павел Бурцев отметил, что реализация соглашения позволит повысить эффективность и качество услуг пригородного пассажирского сообщения, обеспечить необходимый уровень доступности пригородных перевозок для жителей Пермского края при заданных параметрах качества и безопасности, создать условия для устойчивого развития транспортной системы региона.

Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин подчеркнул заинтересованность краевых властей в том, чтобы как можно больше микрорайонов Перми, удаленных от центра, связать маршрутами электропоездов – чистым удобным видом транспорта, а также акцентировал внимание на том, что направление Пермь-2 — Закамск будет востребованным для жителей, так как здесь расположены крупные промышленные предприятия, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.