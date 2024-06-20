С начала года клиентами Куйбышевской железной дороги через торговую площадку «РЖД Маркет» было оформлено более 170 заказов

15:59

С января по май 2024 года через торговую площадку «РЖД Маркет» клиентами Куйбышевской железной дороги было оформлено более 170 заказов (412 вагонов), в том числе более 240 вагонов были доставлены на станции назначения. Номенклатура перевозимых грузов: флюсы, глинопорошок, лом черных металлов, керамзит и др.

Популяризацией сервиса на Куйбышевской магистрали занимаются центры продажи услуг ОАО «РЖД», расположенные в Самарской, Ульяновской, Пензенской областях и в Республиках Башкортостан, Мордовия и Татарстан. Благодаря работе сотрудников ЦПУ за 5 месяцев 2024 года удалось привлечь на площадку «РЖД Маркет» более 30 новых клиентов.

Напомним: услуга «РЖД Маркет» позволяет продавать и покупать товары с доставкой до конечного потребителя. С ее помощью производитель получает возможность выйти на новые рынки сбыта, а покупатель – сравнить цены предложений продавцов и выбрать самые выгодные позиции. В частности, компании, расположенные в зоне ответственности Куйбышевской железной дороги, используют электронную платформу для публикации и продажи своей продукции (щебень, кирпич, продовольственные товары и др).

В текущем году регистрироваться и осуществлять сделки на площадке стало еще проще. Для регистрации можно использовать не только квалифицированную, но и простую электронную подпись (наличие специального физического носителя – ключа не требуется), сообщила служба корпоративных коммуникаций КбшЖД.