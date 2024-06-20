Количество нарушений ПДД на переездах Горьковской магистрали с начала года снизилось почти в 2 раза

15:11

Количество нарушений водителями автотранспортных средств правил дорожного движения на переездах Горьковской железной дороги в январе-мае 2024 года сократилось почти в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Так, за 5 месяцев 2024 года зафиксировано 114 случаев.

За январь-май 2024 года на железнодорожных переездах Горьковской магистрали произошло 12 столкновений автомобилей с поездами, в которых пострадали 11 человек. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года зафиксировано 9 ДТП, в которых пострадали 5 человек.

Для предотвращения ДТП железнодорожники реализуют комплексную программу, в частности, это мониторинг состояния переездов, их ремонт, модернизация и оснащение дополнительными системами безопасности.

Разъяснительной работе с водителями уделяется особое внимание. За январь-май 2024 года совместно с транспортной полицией работниками ГЖД проведено 870 рейдов по выявлению нарушителей, в ходе которых правила пересечения железной дороги напомнили почти 107 тыс. автомобилистам.

Горьковская железная дорога призывает водителей соблюдать правила дорожного движения при следовании через железнодорожные переезды, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.