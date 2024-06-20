Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

Горьковская железная дорога обеспокоена ростом числа травмированных граждан на железнодорожном транспорте

2024-06-20 11:40
Горьковская магистраль фиксирует рост случаев травмирования граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры. Так, за январь-май 2024 года по собственной неосторожности получили травмы 49 человек. Это на один случай больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Подчеркнем, что основными причинами происшествий являются переход через железнодорожные пути перед приближающимся составом и травмирование электротоком.

На Горьковской железной дороге систематически проводится профилактическая работа по предупреждению травматизма граждан на объектах железнодорожной инфраструктуры, в частности, проводятся совместные рейды с правоохранительными органами, разъяснительные беседы в образовательных учреждениях.

Такой формат профилактических мероприятий позволяет провести более обстоятельные и адресные беседы с пассажирами, заострить их внимание на необходимости соблюдения правил безопасности на железнодорожной инфраструктуре, ответить на интересующие вопросы. Особое внимание уделяется пассажирам с детьми и подростками.

Напомним: железная дорога – зона повышенной опасности. Призываем граждан соблюдать правила личной безопасности на железнодорожном транспорте, быть бдительными в зоне движения поездов и отказаться от использования мобильных телефонов и гаджетов во время нахождения на платформах, посадки и высадки из вагонов, а также при переходе через железнодорожные пути, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

