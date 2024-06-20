Погрузка дальневосточного угля в январе-мае 2024 года выросла почти на 7%

Погрузка дальневосточного угля в январе-мае 2024 года выросла почти на 7%

10:25

За 5 месяцев 2024 года на Дальневосточной железной дороге погружено 15,2 млн тонн угля (+6,7% к аналогичному периоду 2023 года), в том числе погрузка якутского угля Эльгинского месторождения достигла 7,3 млн тонн.

На Ургальском месторождении (Хабаровский край) отгружено почти 2,7 млн тонн. Также 606 тыс. тонн угля погружено с Сугодинско-Огоджинского (Амурская область) и 545 тыс. тонн – с Сыллахского (Республика Саха) месторождений.

На экспорт отправлено 11,9 млн тонн дальневосточного угля (+6,4% к аналогичному периоду 2023 года), сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.