МЦК – 5 лет: «Ласточки» перевезли свыше 630 млн пассажиров, начали учиться ездить без машинистов

Московское центральное кольцо – уникальная железнодорожная линия протяженностью 54 км. Пассажирское движение по ней началось 10 сентября 2016 года. Ее популярность побила все первоначальные прогнозы экспертов.

Сегодня на МЦК перевезено уже более 630 млн пассажиров. Для их удобства на кольце уже несколько раз сокращалось время ожидания поезда: при запуске «Ласточки» курсировали с шестиминутным интервалом в часы пик, сегодня он составляет всего 4 минуты. В настоящее время продолжаются работы по сокращению интервала до 3 минут, начались испытания беспилотных технологий.

Также железнодорожники постоянно развивают инфраструктуру, улучшают технологию организации перевозок, расширяют парк электропоездов. Например, ряд платформ радиальных направлений был перенесен ближе к станциям МЦК, а по сравнению со стартовым количеством поездов на кольце парк «Ласточек», обслуживающих МЦК, увеличился на 9 поездов, до 51 состава.

Дополнительно было сформировано 45 локомотивных бригад. При четырехминутном интервале время поездки по кольцу составляет 88 минут, на кольце одновременно курсируют 44 электропоезда. Все поезда – современные «Ласточки» городской компоновки салонов. Они удобны не только обычным пассажирам, но и позволяют совершать комфортные поездки с детскими колясками и велосипедами. В вагонах имеются зарядки для гаджетов.

Московское центральное кольцо адаптировано для маломобильных пассажиров. На 25 транспортно-пересадочных узлах установлены лифты и эскалаторы, на 5 ТПУ – специальные подъемники. Так, 10 сентября в честь 5-летия МЦК открыт обновленный южный вестибюль станции Кутузовская, где ОАО «ЖД» завершило реконструкцию, отремонтировав лестничные сходы и установив эскалатор для удобства пассажиров.

Всего на МЦК построена 31 станция, с которых можно пересесть на 12 линий метрополитена, а также на 9 радиальных пригородных железнодорожных направлений (в т. ч. на 4 станции МЦД-1 (станции МЦК Окружная и Тестовская) и МЦД-2 (станции МЦК Стрешнево и Новохохловская)) и наземный общественный транспорт. На перспективном МЦД-3 на МЦК можно будет перейти в Лихоборах и на Андроновке, а четвертый и пятый диаметры будут иметь по 3 пересадки: МЦД-4 – на Кутузовской, Тестовской и Нижегородской, а МЦД-5 – на Ростокино, Андроновке и Новохохловской.

В настоящее время в рамках проекта МЦД-4 ОАО «ЖД» ведутся работы по интеграции МЦК с Киевским направлением железной дороги. Для этого на соединительной ветке между Белорусским и Киевским направлениями Московской железной дороги строится новая станция Камушки (Тестовская). Ее северный вестибюль будет интегрирован с остановочным пунктом Деловой центр МЦК по принципу «Сухие ноги», а южный вестибюль – со станцией Тестовская Белорусского направления.

Также 29 мая текущего года первых пассажиров принял новый вокзальный комплекс Восточный терминала Черкизово, расположенный на Московском центральном кольце. Он интегрирован со станцией Локомотив теплым переходом с выходом к станции метро «Черкизовская» и к «ЖД-Арене». На Восточный вокзал переведено 28 пар поездов, из них 18 – транзитные.

За 5 лет существования МЦК железнодорожники усовершенствовали систему, регулирующую движение поездов, модернизировали систему электроснабжения. На станции Андроновка произведено переустройство путевого развития, необходимое для установки дополнительного обслуживающего оборудования, построена и запущена всесезонная мойка и новый парк отстоя и экипировки составов. На станции Белокаменная модернизированы приемоотправочные пути для стоянки поездов. Кроме того, на станциях установлено новое программное обеспечение, необходимое для работы в более интенсивном режиме движения.

В настоящее время в депо Подмосковная (обслуживает электропоезда «Ласточка») ведутся работы по строительству производственного цеха для оттайки и экипировки, а также дополнительный цех для ремонта и технического обслуживания на 6 ремонтных позиций. Планируемый ввод в эксплуатацию – декабрь 2021 года.