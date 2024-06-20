Восточно-Сибирская железная дорога организует перевозки детей пригородными поездами к местам летнего отдыха

09:53

Восточно-Сибирская железная дорога организует перевозки детей пригородными поездами в летние оздоровительные лагеря и места отдыха. Так, с 1 мая по магистрали уже перевезено 76 организованных детских групп, в составе которых находилось 3507 пассажиров.

Самыми популярными летними маршрутами стали Слюдянка-1 – Байкал и Иркутск-Пассажирский – Слюдянка-1. Для комфортных путешествий составность поездов по этим направлениям в выходные дни увеличена до 10 вагонов.

Кроме того, ВСЖД организует перевозки детей пригородными поездами в оздоровительный лагерь «Огоньки» в Иркутской области. В летний период загородный комплекс посетят 1050 человек. Первый рейс состоялся 16 июня, тогда в лагерь доставили 350 ребят.

На отдых юные пассажиры отправляются в сопровождении медиков и полиции, сообщила служба корпоративных коммуникаций ВСЖД.