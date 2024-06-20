С начала года железнодорожники Красноярской магистрали ликвидировали 23 несанкционированные свалки на территориях, прилегающих к путям

09:28

С начала года сотрудники КрасЖД ликвидировали 23 несанкционированные свалки на территориях, прилегающих к путям, в двух основных регионах присутствия магистрали – Красноярском крае и Хакасии. В результате железнодорожники очистили порядка 800 тыс. кв. м и вывезли более 5 тыс. тонн мусора, из них 9 тонн, являющиеся вторсырьем, были рассортированы по видам (бумага, стекло, пластик, алюминий) и переданы на переработку.

Масштабная «генеральная» уборка охватила преимущественно удаленные станции и перегоны, где главной проблемой остаются свалки вдоль путей, которые устраивают дачники и жители небольших населенных пунктов.

Вместе с региональными властями КрасЖД продолжает профилактическую работу, направленную на сохранение экологии, и напоминает, что оставление мусора в границах полосы отвода железной дороги недопустимо и влечет административную ответственность.

Отметим, что Красноярская железная дорога – постоянный участник всероссийских и региональных мероприятий по защите природы, разумному использованию природных ресурсов, сохранению окружающей среды в зоне влияния железнодорожного транспорта.

Так, в течение последних 10 лет дорогой реализуется экологический проект «Вид из окна поезда», направленный на улучшение эстетического состояния городов и поселков. На предприятиях магистрали реализуются технические меры, способствующие экономной работе офисного и бытового энергопотребляющего оборудования.

Продолжается совместный проект с государственной лесной охраной по сохранению биоресурсов Сибири: сотрудники КрасЖД ежегодно высаживают на территориях районных лесничеств саженцы деревьев и кустарников, сообщила служба корпоративных коммуникаций КрасЖД.