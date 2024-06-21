Горьковская железная дорога присоединится к акции «Свеча памяти-2024»

14:54

Работники Горьковской железной дороги примут участие во всероссийской акции «Свеча памяти-2024», которая приурочена к годовщине начала Великой Отечественной войны.

Мероприятие пройдет на территориях Нижегородской, Кировской и Владимирской областей, республик Марий Эл, Чувашия, Татарстан и Удмуртия. Там зажгутся свечи в ночное время в память всех тех, кто отдал жизнь во имя Великой Победы.

По словам заместителя начальника Горьковской железной дороги по кадрам и социальным вопросам Олега Щукина, железнодорожники всегда помнят о подвигах своих дедов и прадедов, которые участвовали в Великой Отечественной войне.

Организаторы и участники «Свеча памяти-2024» планируют зажечь почти 550 тыс. виртуальных и реальных свечей около памятных стел участникам войны, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.