На Калининградской железной дороге начал курсировать тематический пригородный поезд

14:25

Рельсовый автобус с обновленным интерьером о достопримечательностях Нестеровского и Гусевского районов начал курсировать на Калининградской железной дороге. Цель информацной кампании – рассказать пассажирам пригородных поездов о туристическом потенциале восточной части области.

Проект реализован Калининградской пригородной пассажирской компанией совместно с администрациями муниципальных образований. В вагонах рельсового автобуса размещены постеры с фотографиями и краткой информацией о Роминтенской пуще, Виштынецком озере, исторических и культурных объектах Нестеровского и Гусевского районов. Подробно о достопримечательностях пассажиры смогут узнать, отсканировав QR-коды.

В будние дни рельсовый автобус будет курсировать в направлении Мамонова, Багратионовска, Советска, Балтийска и Чернышевского, по выходным и праздникам – в сообщении Калининград – Краснолесье. Так, уже в предстоящие выходные, 22 и 23 июня, жители и гости региона, желающие совершить путешествие в Красный лес, смогут это сделать в тематически оформленном поезде.

Рельсовый автобус сообщением Калининград – Краснолесье был запущен 1 мая 2024 года и за это время перевез свыше 3700 пассажиров. Маршрут стал самым протяженным в регионе – 178 км. Его введение улучшило транспортное сообщение с городами востока области и позволило совершать регулярные поездки железнодорожным транспортом в национальный парк «Виштынецкий», сообщила служба корпоративных коммуникаций КЖД.