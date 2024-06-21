Праздничные поезда пройдут к юбилею БАМа в Амурской области и Хабаровском крае

Праздничные поезда пройдут к юбилею БАМа в Амурской области и Хабаровском крае

10:36

В честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали два юбилейных поезда в Тындинском и Комсомольском регионах ДВЖД выйдут на праздничные маршруты по бамовским городам и поселкам в Амурской области и Хабаровском крае.

Из столицы БАМа поезд торжественно отправится 21 июня в 18:00 по местному времени.

23 июня в 10:00 второй праздничный состав начнет поездку со станции Советская Гавань.

Почетными пассажирами поездов будут ветераны-бамовцы, которые во время путешествия посетят 35 станций Байкало-Амурской магистрали. Во время остановок пройдут праздничные митинги, концерты, чествование ветеранов, строителей и работников железной дороги.

Расписание движения юбилейных поездов (время местное):

Тындинский регион:

21.06, 18:00 – Тында;

22.06, 09:00-11:00 Хани, 12:00-14:30 Олёкма, 16:10-19:10 Юктали;

23.06, 09:00-11:30 Чильчи, 12:30-15:10 Лопча, 16:20-18:30 Ларба;

24.06, 09:00-11:00 Хорогочи, 12:00-14:00 Кувыкта;

25.06, 09:00-11:00 Дугда, 12:00-14:00 Тунгала, 15:20-18:00 Огорон;

26.06, 09:00-11:30 Верхнезейск, 13:30-16:35 Тутаул;

27.06, 09:00-12:00 Дипкун, 13:30-16:35 Маревая;

Комсомольский регион:

23.06, 10:00-12:00 Советская Гавань, 14:35-18:10 Тумнин;

24.06, 10:00-13:00 Высокогорная, 15:35-18:30 Гурское;

25.06, 09:10-11:29 Хурмули, 12:15-15:00 Горин, 15:41-19:00 Эворон;

26.06, 09:00-11:00 Амгунь, 12:00-15:00 Джамку, 16:05-18:40 Герби;

27.06, 07:00-11:00 Сулук, 12:00-15:00 Солони;

28.06, 07:30-10:00 Иса, 13:30-16:00 Этыркэн, 17:35-20:00 Алонка;

29.06, 07:55-12:10 Тырма;

30.06, 09:30-11:00 Волочаевка-2, 14:15-16:30 Литовко, 19:30-21:20 Болонь, 23:40 Комсомольск-на-Амуре.

Напомним: основные торжества в честь юбилея БАМа состоятся в Тынде с 6 по 8 июля 2024 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.