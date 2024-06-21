Праздничные поезда пройдут к юбилею БАМа в Амурской области и Хабаровском крае

В честь 50-летия Байкало-Амурской магистрали два юбилейных поезда в Тындинском и Комсомольском регионах ДВЖД выйдут на праздничные маршруты по бамовским городам и поселкам в Амурской области и Хабаровском крае.
Из столицы БАМа поезд торжественно отправится 21 июня в 18:00 по местному времени.
23 июня в 10:00 второй праздничный состав начнет поездку со станции Советская Гавань.
Почетными пассажирами поездов будут ветераны-бамовцы, которые во время путешествия посетят 35 станций Байкало-Амурской магистрали. Во время остановок пройдут праздничные митинги, концерты, чествование ветеранов, строителей и работников железной дороги.
Расписание движения юбилейных поездов (время местное):
Тындинский регион:
Комсомольский регион:
Напомним: основные торжества в честь юбилея БАМа состоятся в Тынде с 6 по 8 июля 2024 года, сообщила служба корпоративных коммуникаций ДВЖД.