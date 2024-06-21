Блог Вопрос/Ответ Поддержка Навигатор

На Горьковской магистрали прозвучит «Гудок Памяти»

2024-06-21 10:05
На Горьковской магистрали прозвучит «Гудок Памяти»
Изображение сгенерировано с помощью сервиса Aigolova

Межрегиональная тематическая акция «Гудок Памяти» пройдет на Горьковской железной дороге22 июня. Она будет посвящена Дню памяти и скорби.

Ровно в 12:00 по местному времени будет подан звуковой сигнал всеми локомотивами, находящимися на станциях и в движении на территории Нижегородской, Кировской и Владимирской областей, республик Марий Эл, Чувашия, Татарстан и Удмуртия.

Ровно одну минуту будет подаваться громкий и долгий звуковой сигнал во время следования состава поездов, а также при выполнении маневровых и хозяйственных работ. «Гудок Памяти» прозвучит во всех эксплуатационных локомотивных депо ГЖД».

Напомним, что похожая акция «Гудок Победы» проходила на Горьковской магистрали 9 мая 2024 года. Она была посвящена 79 годовщине Победы в Великой Отечественной войне в дань глубокого уважения мужеству, героизму и стойкости ветеранов и тыловиков, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.

Служба поддержки
+7 (495) 269-83-67
info@rusbiletnapoezd.ru
Частые вопросы
Оформить подписку на наши новости
zhd.online

ООО "ЭКСТРИП", 191028, г. Санкт-Петербург, Полюстровский проспект, 32.
ИНН: 7841448918, ОГРН: 1117847321778;

info@rusbiletnapoezd.ru задать вопрос специалисту

+7 (495) 269-83-67

Данный сайт не является официальным сайтом РЖД. Официальный сайт РЖД находится по адресам: rzd.ru, pass.rzd.ru, ticket.rzd.ru. Вы находитесь на сайте субагента, который осуществляет оформление электронных проездных и перевозочных документов и услуг от имени железнодорожных перевозчиков на основании договора № ФПК-22-316 от 27.12.2022 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и АО «ФПК», и Договор № ИМ-314 о предоставлении услуг с использованием Веб-системы от 29.12.2017 года, заключенный между ООО «РЖД-Цифровые пассажирские решения» и ООО «УФС».

Стоимость билетов указана с учетом сервисного сбора. Итоговая стоимость отображена на экране подтверждения покупки.

Принимаем к оплате:
© 2014 - 2025 rusbiletnapoezd.ru