На Горьковской магистрали прозвучит «Гудок Памяти»

Межрегиональная тематическая акция «Гудок Памяти» пройдет на Горьковской железной дороге22 июня. Она будет посвящена Дню памяти и скорби.

Ровно в 12:00 по местному времени будет подан звуковой сигнал всеми локомотивами, находящимися на станциях и в движении на территории Нижегородской, Кировской и Владимирской областей, республик Марий Эл, Чувашия, Татарстан и Удмуртия.

Ровно одну минуту будет подаваться громкий и долгий звуковой сигнал во время следования состава поездов, а также при выполнении маневровых и хозяйственных работ. «Гудок Памяти» прозвучит во всех эксплуатационных локомотивных депо ГЖД».

Напомним, что похожая акция «Гудок Победы» проходила на Горьковской магистрали 9 мая 2024 года. Она была посвящена 79 годовщине Победы в Великой Отечественной войне в дань глубокого уважения мужеству, героизму и стойкости ветеранов и тыловиков, сообщила служба корпоративных коммуникаций ГЖД.