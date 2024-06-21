Свердловская железная дорога вернула исторический облик вокзальному зданию станции Верхняя Салда

09:27

Свердловская железная дорога завершила ремонт фасада пассажирского здания на станции Верхняя Салда в Свердловской области. В результате преобразований ему вернули исторический архитектурный облик, характерный для вокзалов конца XIX – начала XX вв.

В ходе работ был усилен фундамент, заменены кровля, оконные и дверные блоки. Фасад здания облицевали планкеном (экологичный и долговечный отделочный материал из древесины).

Также СвЖД отремонтировала пассажирскую платформу на станции: она выполнена в едином стиле с вокзальным зданием. Для создания аутентичной атмосферы сделано металлическое резное ограждение, установлены навес, скамейки и уличные фонари «под старину». Саму платформу удлинили до 130 м и расширили, уложили качественную гранитную плитку, сделали сходы к зданию вокзала. Для удобства маломобильных граждан оборудованы пандусы. Кроме того, проведено благоустройство прилегающей к вокзалу территории: сделаны пешеходные дорожки и газоны.

Следующим этапом предусмотрено обновление всех инженерных систем здания – вентиляции, освещения, теплоснабжения и канализации, ремонт санитарной комнаты и других помещений. В залах ожидания появятся удобные сидения с розетками для подзарядки мобильных устройств. Для ориентирования слабовидящих пассажиров будет нанесена контрастная разметка, размещены мнемосхемы и тактильные таблички со шрифтом Брайля.

Завершить все работы планируется в 2025 году. В итоге здание, выдержанное в стилистике XX века, будет в полной мере соответствовать современным стандартам комфорта и безопасности, сообщила служба корпоративных коммуникаций СвЖД.